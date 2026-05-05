23 летний хабаровчанин арестован за причинение смерти по неосторожности

Железнодорожный районный суд Хабаровска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 23 летнего К., обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, в результате конфликта К. нанёс потерпевшему множественные удары в голову, от которых тот скончался в больнице, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл после того, как К., по его словам, заподозрил потерпевшего в хищении товара из магазина, где он подрабатывал. Обвиняемый догнал мужчину на улице и потребовал вернуть похищенное, но тот ответил грубостью. В результате К. нанёс несколько ударов по голове потерпевшего. При этом обвиняемый утверждает, что не намеревался причинить смерть.
На заседании суда К. признал вину и раскаялся. Он и его защитник ходатайствовали о домашнем аресте, ссылаясь на беременность его девушки и готовность родителей обеспечить исполнение меры пресечения. Однако суд отказал, указав на отсутствие у обвиняемого устойчивых социальных связей, официального трудоустройства и постоянного дохода. Эти обстоятельства, по мнению суда, создают риск того, что К. может скрыться или продолжить противоправные действия.
Постановление вынесено на 2 месяца — до 16.06.2026. Оно может быть обжаловано участниками процесса.
