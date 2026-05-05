В Хабаровском крае расширили список профессий для альтернативной службы

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре призывники, выбирающие альтернативную гражданскую службу, получили больше вариантов для трудоустройства, — сообщает МАХ канал «Объясняем.рф».
Министерство труда и социальной защиты России расширило перечень профессий: теперь он включает 363 позиции вместо прежних 271. Соответствующий приказ вступил в силу 3 мая 2026 года.
В список добавили как рабочие, так и высококвалифицированные специальности. Среди новых — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, лесной пожарный, токарь, электрик, настройщик пианино и роялей, зоолог и синоптик.
Расширился и перечень организаций, где можно проходить альтернативную службу: их число выросло с 1798 до 1927. В том числе речь идёт о предприятиях, где предусмотрена служба для представителей коренных малочисленных народов с учётом традиционного образа жизни.
Как пояснили в Минтруде, обновление связано с введением нового классификатора профессий, куда с начала года добавили около 1700 новых позиций. Часть из них теперь доступна и для альтернативной гражданской службы.