Как Интернет повлиял на экономику и безопасность страны: программист Касперский рассказал о последствиях изоляции Сети

«Если сильно захотеть отрезать себя полностью от внешнего мира, то можно перейти и на бумажную почту или факсы. Но на практике в “железном интернет-занавесе” всегда найдутся дыры. Даже в Северной Корее, которая считается самым изолированным государством, все равно есть выходы в интернет за пределы страны», — прокомментировал Евгений Касперский.