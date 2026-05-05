Как Интернет повлиял на экономику и безопасность страны: программист Касперский рассказал о последствиях изоляции Сети

Программист Касперский: Построить полностью суверенный интернет можно.

Источник: Комсомольская правда

С технической точки зрения построить полностью суверенный интернет возможно. Для этого стране нужны «мозги и компетенции», что в России есть. При этом у РФ нет «рынка сбыта». IT-проекты не выживут без экспорта, порассуждал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту».

Программист отметил, что для мира Интернет стал «критической инфраструктурой». Его создание существенно повлияло на экономику и безопасность каждой отдельно взятой страны. Эксперт сравнил Интернет с электричеством по его значимости для государства и народа.

«Если сильно захотеть отрезать себя полностью от внешнего мира, то можно перейти и на бумажную почту или факсы. Но на практике в “железном интернет-занавесе” всегда найдутся дыры. Даже в Северной Корее, которая считается самым изолированным государством, все равно есть выходы в интернет за пределы страны», — прокомментировал Евгений Касперский.

Программист уточнил, что для строительства полностью суверенной IT-инфраструктуры стране нужны оборудование, дата-центры, провода, оптика и прочее. Это сложно осуществить, однако возможно.

«Мы ближе к суверенитету, чем Индия, потому что мы можем создать продукт и попытаться зайти с ним на другие рынки», — подытожил Евгений Касперский.

Сейчас в РФ на фоне отключений интернета в связи с требованиями безопасности действуют «белые списки». В них включены уже более 120 сервисов. Они доступны пользователям без ограничений при ограничении мобильного интернета в стране.