Омский ГАУ получил 10 млн рублей на молодежные проекты

Омский государственный аграрный университет стал единственным в регионе победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Вузу выделили 10 млн рублей на реализацию программы «Дети и молодежь: вместе к новым горизонтам развития России». По итогам соревнования Омский ГАУ занял седьмое место в общероссийском рейтинге.
Проект включает десять конкретных решений, направленных на формирование позитивного образа сельской жизни и поддержку молодых специалистов. В их числе школа молодого ученого «Агролуч», военно-полевая игра «Спортивное братство», этнофорум «Навстречу друг другу» и интенсив по скетчноутингу «Наука в образах». Также предусмотрены молодежная школа устойчивого развития, образовательная площадка «Грант-старт» в Тарском филиале и экспедиция «АгроКод».
Инициативы охватывают различные направления: от садоводства и пищевой биотехнологии до физической культуры и ветеринарной медицины. Цель программы — выстраивание сети молодежных движений и трансляция успешных кейсов развития в рамках стратегических проектов и целей устойчивого развития.
В ближайшее время в университете запланирован ряд мероприятий в рамках выигранного проекта.