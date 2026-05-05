Касперский заявил о влиянии ограничений интернета на бизнес «Лаборатории»

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негативно повлияли на бизнес компании. Ограничения создали неудобства, но не стали критичными, отметил он.
«Главное неудобство было связано с ограничениями работы привычных всем мессенджеров. Мы ведь глобальная компания, у нас 37 офисов по всему миру. Но в целом у нас есть собственный мессенджер», — сказал Евгений Касперский.
Он обратил внимание на функцию VPN, который, по его мнению, большинство воспринимает однобоко. «VPN создан для того, чтобы безопасно связывать удаленные друг от друга части, например, одной и той же компании. Без VPN любая мало-мальски крупная компания работать не сможет!» — заявил предприниматель.
Евгений Касперский также отметил, что в вопросах цифрового суверенитета Россия находится в парадоксальной ситуации: у страны есть инженерные компетенции для создания суверенной IT-инфраструктуры, но внутренний рынок слишком мал, чтобы такие проекты были экономически самостоятельными без экспорта.