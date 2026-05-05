Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Барбашев добил «Анахайм» — «Вегас» забрал старт серии плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в первом матче серии плей-офф НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 3:1, хозяева вышли вперед в противостоянии.

Первый период прошел без голов. Команды действовали на равных и не реализовали созданные моменты.

После перерыва «Вегас» прибавил в скорости и начал активнее нагружать оборону соперника. Счет был открыт во втором отрезке.

Ключевой эпизод связан с Иваном Барбашевым. Форвард замкнул передачу Павла Дорофеева и отправил шайбу в ворота, увеличив преимущество хозяев.

В дальнейшем «Вегас» удержал контроль над игрой и довел матч до победы. Ответная шайба «Анахайма» на итог встречи не повлияла.

После этой игры «Вегас» ведет в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдет там же, в Лас-Вегасе.

Читайте также: «Миннесота» рухнула в голевой перестрелке — «Колорадо» забросил девять.

Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
Читать дальше