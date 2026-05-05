Барбашев добил «Анахайм» — «Вегас» забрал старт серии плей-офф НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 3:1, хозяева вышли вперед в противостоянии.
Первый период прошел без голов. Команды действовали на равных и не реализовали созданные моменты.
После перерыва «Вегас» прибавил в скорости и начал активнее нагружать оборону соперника. Счет был открыт во втором отрезке.
Ключевой эпизод связан с Иваном Барбашевым. Форвард замкнул передачу Павла Дорофеева и отправил шайбу в ворота, увеличив преимущество хозяев.
В дальнейшем «Вегас» удержал контроль над игрой и довел матч до победы. Ответная шайба «Анахайма» на итог встречи не повлияла.
После этой игры «Вегас» ведет в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдет там же, в Лас-Вегасе.
