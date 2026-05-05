Созданы водоотталкивающие покрытия для металлов из отходов нефтепродуктов

«Мы проводили испытания с модификацией поверхностей алюминиевых сплавов. С помощью двухэтапной обработки с использованием отработанных нефтепродуктов нам удалось создать на поверхности водоотталкивающий слой. Технология адаптивна и будет работать с разными видами “потенциальных гидрофобизаторов” не только со свежим и отработанным моторным маслом, но и маслами растительного происхождения. Это делает ее экологически и экономически выгодной», — приводятся слова доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета Дмитрия Феоктистова.