Созданы водоотталкивающие покрытия для металлов из отходов нефтепродуктов

ТОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Ученые разработали экологичный и экономически выгодный метод получения износостойких водоотталкивающих покрытий на металлах. Технология позволяет создавать умные поверхности без использования дорогостоящего оборудования и многочасовых процедур, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Мы проводили испытания с модификацией поверхностей алюминиевых сплавов. С помощью двухэтапной обработки с использованием отработанных нефтепродуктов нам удалось создать на поверхности водоотталкивающий слой. Технология адаптивна и будет работать с разными видами “потенциальных гидрофобизаторов” не только со свежим и отработанным моторным маслом, но и маслами растительного происхождения. Это делает ее экологически и экономически выгодной», — приводятся слова доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета Дмитрия Феоктистова.
Процесс состоит из двух этапов: сначала на поверхность алюминиевого сплава с помощью наносекундного лазера наносятся микро- и наноструктуры, обеспечивающие необходимую шероховатость. Затем на материал распыляют углеродсодержащую жидкость (включая отработанное масло) и подвергают термолизу при плюс 250−270 градусах Цельсия, формируя защитный гидрофобный слой.
Итоговые тесты показали, что при попадании воды на модифицированный образец она не смачивает поверхность и легко скатывается даже при малом наклоне 169 градусов (при норме от 150 градусов). Покрытие показало высокую стабильность в условиях агрессивной среды и при испытаниях. В будущем ученые сфокусируются на применении технологии в системах охлаждения дата-центров.
Исследование поддержано Минобрнауки РФ и грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.