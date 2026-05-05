В Ростовской области могут снять запрет на любительский вылов судака

Помимо перспектив лова судака, на совете озвучили данные по добыче биоресурсов. По словам Елены Закаблуковой, представителя Росрыболовства, 2025 год продемонстрировал отличные результаты. Суммарный улов в бассейне достиг 54 тыс. тонн, что на четверть превышает показатели предыдущего года. В Азовском море больше всего вылавливают тюльку, бычка, пиленгаса, карася, камбалу-калкан и креветок. В Черном море лидерами промысла остаются хамса, шпрот, барабуля и ставрида.