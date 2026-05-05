В Калининграде нашли подрядчика для высадки 536 деревьев и кустарников. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали две компании. Победителем признали ООО «Максстрой». Организация снизила начальную стоимость на 10,5 миллиона рублей — до 13 миллионов.
Специалисты высадят в Калининграде 429 молодых деревьев. Среди них — грабы, липы, ивы, ясени, вязы, клёны, сосны, пихты, берёзы и другие. Кроме того, на территории города появятся 107 новых кустарников — боярышник, барбарис, кизильник, пузыреплодник и спирея. Растения планируют высадить на Невского, Громовой, Карла Маркса, Красной, Донского, Буткова, Юбилейной, Катина, Суворова и других улицах.
Работы проведут в рамках первого этапа по посадке зелёных насаждений на территориях общего пользования. Растения должны появиться до 31 мая, ухаживать за ними нужно до конца октября.
Ранее сообщали, что весной в Калининграде высадят 636 деревьев и 342 кустарника. Работы проведут в два этапа. Новые деревья появятся в разных районах города: на улицах Суворова, Яналова, Донского, Рокоссовского, Баранова, Киевской, Озерова, Чапаева, Театральной, Верхнеозёрной, Красной, Невского, Фрунзе и других. С полным перечнем территорий можно ознакомиться по ссылке.