Красноярские полицейские помогли ребенку с сильной травмой головы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел на улице Ленина.
К экипажу ДПС обратилась обеспокоенная женщина с просьбой о помощи. Во время прогулки ее сын упал и сильно ударился головой. У мальчика началось интенсивное кровотечение, которое маме не удавалось остановить самостоятельно.
Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение доставить мать с ребенком в ближайшее медицинское учреждение.
В больнице врачи установили, что у мальчика повреждена артерия, что и вызвало обильное кровотечение. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря своевременной помощи, сообщает Госавтоинспекция.16+