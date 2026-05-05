Создан биокомпозит для адресной доставки к клеткам препаратов против рака

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) синтезировали инновационный композитный биоматериал — он позволяет адресно доставлять препарат 5-фторурацил непосредственно к раковым клеткам и контролировать его высвобождение. Это повысит эффективность лечения онкологических заболеваний и снизит токсичность химиотерапии для организма, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.
«Наш композит действует как “умный” транспорт: магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Например, наведением магнитного поля можно усилить резорбцию 5-фторурацила или нагреть наночастицы для усиления терапевтического эффекта. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования, научного сотрудника лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олега Шичалина.
Ключевой особенностью разработки ДВФУ стал метод гидротермального синтеза, позволивший ученым точно контролировать свойства материала. Изменяя температуру обработки, исследователи научились управлять размером пор и площадью поверхности композита. Оптимальные образцы, синтезированные при 150 градусах Цельсия, продемонстрировали максимальную сорбционную способность, «загрузив» в себя до 10 мг препарата на 0,1 г носителя.
«Эксперименты по высвобождению 5-фторурацила in vitro (в искусственной среде, имитирующей организм) показали впечатляющие результаты. Высвобождение препарата происходило в три этапа в течение семи дней. Первоначальный “всплеск” обеспечивал высокую дозу препарата в месте контакта с раковой опухолью, а последующее более медленное высвобождение поддерживало эффект на протяжении долгого времени. Такое действие позволило снизить общую дозу введения препарата при сохранении эффективности лечения», — сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Разработанный в Приморском крае композитный биоматериал является биосовместимым, то есть он полностью безопасен для человека. Следующий этап его исследования — доклинические испытания. Успех проекта позволит в будущем создать новое поколение лекарственных форм для химиотерапевтических препаратов.