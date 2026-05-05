В Красноярск из-за рубежа привезли 300 африканских ежей

В апреле 2026 года сотрудники управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль и оформили ввоз на территорию региона 300 африканских ежей и 15 886 декоративных рыбок из Королевства Таиланд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в краевой центр из Республики Кыргызстан завезли 730 попугаев. Также специалисты Россельхознадзора оформили вывоз 12 собак и 6 кошек. Домашние питомцы летали со своими хозяевами в такие страны, как Хорватия, Венгрия, Франция, Турция, Вьетнам, Болгария, Грузия и Испания.