В РФ разработали волоконно-оптическое устройство для точного измерения напряжения

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) сконструировали устройство измерения напряжения переменного электрического поля с высокой точностью. Применение волоконно-оптического измерителя поможет контролировать параметры электрической сети и предотвращать аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Изобретение относится к технике оптикоэлектронных измерений, в частности, к способам и устройствам для измерения напряжения переменных электрических полей с помощью волоконно-оптических чувствительных элементов — брэгговских структур. У подобных датчиков существует зависимость смещения по длине волны их спектральной характеристики в зависимости от напряжения приложенного переменного электрического поля», — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артема Кузнецова.
В основу волоконно-оптического измерителя напряжения положены принципы оптики. Устройство выполнено с использованием оптического датчика на основе волоконной брэгговской решетки, которая представляет собой периодическую структуру в сердцевине оптического волокна, которая избирательно отражает только узкую полосу спектра, пропуская остальную. Переменное электрическое поле вызывает изменение оптических характеристик решетки, что приводит к сдвигу центральной длины волны отраженного от нее сигнала относительно невозмущенного состояния. Устройство обеспечивает высокую точность измерения электрических величин при одновременной стабильности показаний в широком диапазоне температур.
Подобные измерители позволяют добиться большей надежности, безопасности и эффективности энергетической инфраструктуры, например, стабильной эксплуатации электротехнических приборов и предотвращения аварий, контроля параметров сети и расчета показателей качества электроэнергии, отметили в пресс-службе. На разработку получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.