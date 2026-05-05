В РФ разработали волоконно-оптическое устройство для точного измерения напряжения

В основу волоконно-оптического измерителя напряжения положены принципы оптики. Устройство выполнено с использованием оптического датчика на основе волоконной брэгговской решетки, которая представляет собой периодическую структуру в сердцевине оптического волокна, которая избирательно отражает только узкую полосу спектра, пропуская остальную. Переменное электрическое поле вызывает изменение оптических характеристик решетки, что приводит к сдвигу центральной длины волны отраженного от нее сигнала относительно невозмущенного состояния. Устройство обеспечивает высокую точность измерения электрических величин при одновременной стабильности показаний в широком диапазоне температур.