Куда идут учиться казахстанцы: неожиданные лидеры онлайн-курсов

По данным ведомства, с начала 2026 года 62,8 тыс. граждан, из которых 25,1 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.
«В основном обучившиеся безработные из Актюбинской области (2 597 человек), Шымкента (2 587 чел.), Кызылординской области (2 215 человек), Туркестанской области (2 028 человек), Костанайской области (1 744 человека)», — сказано в заявлении МТСЗН за 4 мая.
Согласно информации пресс-службы, продолжительность курсов составляет от 2 до 72 часов.
Также отмечено, что в январе-апреле 2026 года наибольшее количество сертификатов получено по следующим курсам:
«Кассир» (8 043 сертификата), «Курс по финансовой грамотности» (3 125 сертификатов), «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» (2 251 сертификат), «Введение в социальную работу» (948 сертификатов).
Далее в министерстве подробно рассказали, как пройти эти курсы. Так, получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн-обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).
Уже на платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.
«По окончании курса обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося». Пресс-служба МТСЗН РК.
Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.
