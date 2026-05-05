5 мая центр Калининграда закроют для репетиции парада Победы

Ограничения будут действовать с 19:00 до 24:00.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на время репетиции парада Победы во вторник, 5 мая, с 19:00 до 24:00 перекроют улицы в центре города.

Движение всех видов транспорта ограничивается на следующих участках:

Ленинский проспект от ул. Шевченко до ул. Черняховского; пл. Победы; ул. Черняховского от ул. Горького до Ленинского проспекта; Советский проспект от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира; проспект Мира от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова; ул. Театральная на всём протяжении; Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы; ул. Гаражная от ул. Юношеской до пл. Победы; ул. Профессора Баранова от пл. Победы до ул. Горького; ул. Брамса от проспекта Мира до ул. Чайковского; ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.

В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:

с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра; с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы; с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.

Парад Победы 9 мая на Красной Площади пройдёт без военной техники.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше