Омичи добиваются перехода через ж/д пути, где не помог даже бетонный забор

Так, КТОС «Новоамурский» призывает местных жителей принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий, отдав свой голос за переход через железнодорожные пути около гипермаркета «Лента».
«Для жителей Амурского поселка эта территория — главный путь к крупным продуктовым и строительным гипермаркетам, а также к школе № 15, лицею № 29, Центру детского творчества и детской больнице № 4. По сути, этот участок — единственное связующее звено между микрорайоном “Амур-2” и улицей 21-й Амурской, расположенной за виадуком.
Сейчас перехода нет, но потребность в нем для всех жителей микрорайона огромна. Люди вынуждены рисковать, пересекая пути в необорудованных местах. Особенно это опасно для детей, идущих в школу и лицей, и родителей с колясками", — говорится в сообщении КТОСа.
Предполагается, что безопасный переход позволит жителям спокойно добираться до социальных учреждений и магазинов и снизит риск травматизма.
Отметим, местные жители выбрали себе удобное место для перехода через рельсы самостоятельно, но оно не безопасно. Осенью прошлого года здесь поставили бетонный забор из нескольких плит. Однако люди ходить не перестали — они просто огибали забор, вместе с тем тут стал появляться затор из пешеходов. В итоге через несколько дней часть забора оказалась повалена на землю.
Примечательно, что, как сообщалось ранее, напротив несанкционированного перехода имеется пешеходный переход через дорогу. А безопасный переход через путепровод находится в нескольких сотнях метров от данного места.
Добавим, всероссийское онлайн-голосование будет проходить до 12 июня 2026 года. Свой голос могут отдать граждане от 14 лет — проголосовать можно только за одну территорию.