Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в неудобном положении, когда попытался объяснить связь Хельсинки с Киевом на фоне прилётов дронов. Как сообщает газета Ilta-Sanomat, политик не смог внятно оправдать сотрудничество с Украиной, несмотря на прямые угрозы воздушному пространству своей страны, ссылаясь на случайность происходящего.
Орпо заявил, что никто намеренно не отправлял эти беспилотники в Финляндию, и они попали на территорию страны якобы случайно. Премьер добавил печальный факт: у финского государства до сих пор нет эффективной системы, способной нейтрализовать все дроны, залетающие в её небо.
Финское минобороны в воскресенье уже отчиталось об обнаружении одного беспилотника неподалёку от границы с Россией. Позже погранохрана уточнила, что на самом деле дронов было два, что лишь усугубило неловкость объяснений главы правительства.
Тем временем местный политик Армандо Мема жёстко раскритиковал нынешний курс Хельсинки. Он написал, что Финляндия платит Украине деньги за оружие, которое в итоге угрожает безопасности самой Финляндии.