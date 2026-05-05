Офицерский флигель постройки 1912 года продаётся в Хабаровске

В Хабаровске выставили на продажу очередной объект культурного наследия регионального масштаба. Здание № 19 по улице Шмидта, также известное как Казарма 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и офицерский флигель, оценили в 88 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Культурное наследие: здание по улице Шмидта, 19 в Хабаровске.
Здание офицерского флигеля в Хабаровске было возведено в 1912 году. Его построили для младших офицеров и нижних чинов. Для своего времени объект являлся типовым, однако сохранность объекта по улице Шмидта сделала его уникальным.
— Такие флигели предписывалось устраивать на особом квартале от солдатских и других казарменных помещений. В отношении размеров офицерских квартир принята в основание табель размеров помещений офицерским чинам, в специально устроенных казарменных зданиях, приложенная к высочайше утвержденному 14 марта 1894 года, — уточняется в описании объекта культуры регионального значения.
Габариты помещений офицерского флигеля в Хабаровске просторными не назовешь. Личное пространство рассчитывали по формуле 1,5 кубических сажени (около 14 кубических метров — прим. ред.) на человека, объясняя ограниченностью средств.
Из офицерского флигеля в общепит.
В 2021 году собственниками здания стали Никита Кошкин и Андрей Востриков. Еще примерно через 2 года, летом 2023-го, офицерский флигель внесли в список объектов культурного наследия регионального значения. Его владельцы были обязаны поддерживать фасад здания в историческом виде, а также проводить работы по поддержанию сохранности строения. Расширение площади и перепланировка подпали под ограничения федерального законодательства.
Реконструкция, как писало ИА «Хабаровский край сегодня», зимой прошлого года уже была завершена.
— Подрядная организация провела ремонт и реставрацию фасадов здания и цоколя с восстановлением кирпичных кладок и приспособила его для современного использования — теперь там располагается предприятие общественного питания, — уточняли в управлении государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.
К тому моменту вход в офицерский флигель уже украшала табличка, сообщающая об особом статусе здания и его историческом значении.
Здание получило и новое назначение. Здесь открылось заведение общепита.
Цена архитектуры.
В предложении о покупке, появившемся на популярном сервисе публикации объявлений, нынешний собственник исторической постройки не уточняется. Однако в отличие от продавцов другой недвижимости XIX-XX века в Хабаровске, архитектурная ценность строения подается в качестве преимущества.
— Здание является памятником архитектуры, что создает уникальную атмосферу и привлекает клиентов, — подчеркивают авторы объявления.
Строение площадью 369,2 квадратных метра с участком в 1630 квадратных метров оценили в 88 миллионов рублей — более чем 238 тысяч рублей за кв. м.
В описании уточняется, что бывший офицерский флигель подключен к центральным водоснабжению, канализации и электроснабжению. Центральное отопление дополнено собственным тепловым узлом для гибкой регулировки температуры.