Сколько выплатили ветеранам в Астане к 9 мая?

По данным ведомства, в городе проживает один ветеран Великой Отечественной войны — в канун праздника ему выплатили 5 млн тенге.
Кроме того, по 45 МРП (194 625 тенге) получили 476 человек из числа ветеранов, приравненных по льготам к участникам ВОВ (за исключением участников ЧАЭС). В эту категорию входят военнослужащие периода войны, участники боевых действий против нацистской Германии, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица с инвалидностью вследствие ранений и радиационных катастроф.
Аналогичные выплаты получили 1 167 ветеранов боевых действий на территории других государств (кроме участников Афганской войны), включая военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганском участке, участвовавших в миротворческой операции в Ираке и урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Ещё 1 753 человека — труженики тыла, семьи погибших военнослужащих и супруги умерших инвалидов ВОВ — получили по 15 МРП (64 875 тенге).
Кроме того, за счёт средств местного бюджета ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. В их числе — ежемесячные выплаты на коммунальные услуги, бесплатное лекарственное обеспечение, проезд в городском общественном транспорте и санаторно-курортное лечение.
