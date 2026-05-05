Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске конфликт с педагогом довёл ученика до страданий

Суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда в одной из школ города.

В Хабаровске Кировский районный суд рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего к одному из учебных заведений, — сообщает МАХ канал «Суды Хабаровского края».

Речь шла о требовании компенсации морального вреда.

По материалам дела, психологическое заключение указало на признаки вербальной агрессии со стороны педагога — в том числе угрозы и давление на ученика. Мать ребёнка заявила, что после конфликта у него появились признаки сильного стресса: замкнутость, обморочные состояния, а также обострилось кожное заболевание.

Школа с иском не согласилась, заявив, что сам ученик якобы нарушал дисциплину и конфликт был спровоцирован его поведением.

Суд признал факт нравственных страданий ребёнка, однако не установил прямой связи между действиями педагога и заболеванием кожи. В результате иск был удовлетворён частично.

Решение суда пока не вступило в законную силу.