В Хабаровске конфликт с педагогом довёл ученика до страданий

В Хабаровске Кировский районный суд рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего к одному из учебных заведений, — сообщает МАХ канал «Суды Хабаровского края».
Речь шла о требовании компенсации морального вреда.
По материалам дела, психологическое заключение указало на признаки вербальной агрессии со стороны педагога — в том числе угрозы и давление на ученика. Мать ребёнка заявила, что после конфликта у него появились признаки сильного стресса: замкнутость, обморочные состояния, а также обострилось кожное заболевание.
Школа с иском не согласилась, заявив, что сам ученик якобы нарушал дисциплину и конфликт был спровоцирован его поведением.
Суд признал факт нравственных страданий ребёнка, однако не установил прямой связи между действиями педагога и заболеванием кожи. В результате иск был удовлетворён частично.
Решение суда пока не вступило в законную силу.