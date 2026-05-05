Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph: Стармера отстранили от избирательной кампании из-за токсичности

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

7 мая в Британии пройдут выборы в органы местного самоуправления: будет распределено 4,8 тысячи мест в 134 законодательных органах, а также определены составы парламентов в Уэльсе и Шотландии.

По данным газеты, лейбористы могут потерять до двух тысяч мест в городских советах Англии и впервые утратить контроль над Сенеддом. Издание отмечает, что из-за «токсичного имиджа» лидера партии Кира Стармера местные отделения лейбористов стремятся дистанцироваться от премьер-министра.

В материале приводится заявление высокопоставленного источника в партии, который охарактеризовал Стармера крайне резко, утверждая, что к нему якобы испытывают глубокое недоверие и воспринимают как неискреннего политика без устойчивой поддержки внутри партии.

Также отмечается, что за последние два месяца Стармер участвовал лишь в 11 агитационных мероприятиях, тогда как лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок провела 41 встречу, а лидер Reform UK Найджел Фараж — 71.

Депутаты связывают падение поддержки с решением об отмене зимних топливных выплат для большинства пенсионеров в 2025 году, считая, что эта мера продолжает негативно влиять на настроения избирателей.

— Правда состоит в том, что подавляющее большинство лейбористских членов местных советов были бы в ужасе, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для участия в предвыборной кампании. Многие лейбористы не хотят видеть Кира в своих округах или на своих листовках. Он отнимает у них голоса, подрывая их упорный труд и достижения в регионах, — заявил один из парламентариев в беседе с газетой.

Ранее Bild написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По его данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше