The Telegraph: Стармера отстранили от избирательной кампании из-за токсичности

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера отстранили от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
7 мая в Британии пройдут выборы в органы местного самоуправления: будет распределено 4,8 тысячи мест в 134 законодательных органах, а также определены составы парламентов в Уэльсе и Шотландии.
По данным газеты, лейбористы могут потерять до двух тысяч мест в городских советах Англии и впервые утратить контроль над Сенеддом. Издание отмечает, что из-за «токсичного имиджа» лидера партии Кира Стармера местные отделения лейбористов стремятся дистанцироваться от премьер-министра.
В материале приводится заявление высокопоставленного источника в партии, который охарактеризовал Стармера крайне резко, утверждая, что к нему якобы испытывают глубокое недоверие и воспринимают как неискреннего политика без устойчивой поддержки внутри партии.
Также отмечается, что за последние два месяца Стармер участвовал лишь в 11 агитационных мероприятиях, тогда как лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок провела 41 встречу, а лидер Reform UK Найджел Фараж — 71.
Депутаты связывают падение поддержки с решением об отмене зимних топливных выплат для большинства пенсионеров в 2025 году, считая, что эта мера продолжает негативно влиять на настроения избирателей.
— Правда состоит в том, что подавляющее большинство лейбористских членов местных советов были бы в ужасе, если бы им сказали, что Кир присоединится к ним в их избирательных округах для участия в предвыборной кампании. Многие лейбористы не хотят видеть Кира в своих округах или на своих листовках. Он отнимает у них голоса, подрывая их упорный труд и достижения в регионах, — заявил один из парламентариев в беседе с газетой.
Ранее Bild написал, что канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. По его данным, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой неделей он опустился с 18-го на 20-е место. На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус.