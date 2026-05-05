В ЛАО Омска обновили расстановку мусорных баков: адреса

Напомним, в Омске и области так называемый месячник чистоты стартовал 6 апреля 2026 года. Изначально он должен был завершиться в начале мая, однако распоряжением главы региона Виталия Хоценко продлен до 1 июня. Однако стоит помнить, что в данном случае существует несколько нюансов. В частности, в контейнеры запрещено складировать так называемые древесные отходы — ветки, листья и тому подобное. Также под запретом складирование шин и строительного мусора, тогда как бытовой мусор типа бутылок или «останков» упаковочного материала дозволяется отправить в контейнер для дальнейшего вывоза.