В ЛАО Омска обновили расстановку мусорных баков: адреса

Как обратил внимание «СуперОмск», на уровне администрации Ленинского административного округа (ЛАО) Омска в апреле 2026 года сформирован обновленный реестр площадок накопления ТКО. В перечне фигурирует 2261 контейнер по 1033 адресам в пределах округа. Кроме того, «задокументировано» порядка 169 металлических контейнеров для раздельного сбора мусора. Полный список представлен по ссылке.
Напомним, в Омске и области так называемый месячник чистоты стартовал 6 апреля 2026 года. Изначально он должен был завершиться в начале мая, однако распоряжением главы региона Виталия Хоценко продлен до 1 июня. Однако стоит помнить, что в данном случае существует несколько нюансов. В частности, в контейнеры запрещено складировать так называемые древесные отходы — ветки, листья и тому подобное. Также под запретом складирование шин и строительного мусора, тогда как бытовой мусор типа бутылок или «останков» упаковочного материала дозволяется отправить в контейнер для дальнейшего вывоза.