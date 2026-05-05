В Красноярске открылась фотовыставка к 81-й годовщине Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в сквере имени В. Э. Дзержинского начала работу фотовыставка «Этот день мы приближали, как могли», приуроченная к 81-й годовщине Великой Победы. Название экспозиции отсылает к строке из песни Владимира Харитонова «День Победы».
Экспозиция объединяет около 50 фотографий, каждая из которых сопровождается подробным описанием — указаны событие, место и время съемки. Основу выставки составляют архивные снимки военной фотохроники ТАСС, считающейся важнейшим документальным свидетельством советской эпохи и хранителем исторической памяти.
Особое внимание уделено работам красноярского фотокорреспондента Игоря Борисовича Венюкова, сотрудничавшего с газетой «Красноярский рабочий». Его снимки соединяют в себе личный опыт фронтовика и профессиональный взгляд журналиста, фиксирующего события для истории.
Значительную часть экспозиции составляют также фотографии Степана Осиповича Малобицкого, предоставленные Красноярским краеведческим музеем и Музейным центром «Площадь мира». Его работы отражают жизнь тыла в годы войны.
Центральным элементом выставки стал символический железнодорожный мост — протяженная конструкция, вдоль которой выстроен основной ряд фотографий. Этот образ выбран не случайно: именно железная дорога в годы войны была ключевой артерией страны, связывавшей фронт и тыл.
Организатором выступило Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Руководитель агентства Ирина Брежнева подчеркнула значимость проекта: «Открывшаяся фотовыставка — это уже традиционный и ежегодный формат. Мы постарались в этом году сделать так, чтобы экспозиция отразила в себе и тыловую часть, потому что Красноярск — город трудовой доблести. Также в этом году у нас есть замечательная фотозона, можно прийти посмотреть выставку, а также сфотографироваться».
Выставка будет открыта для посетителей до конца мая.
12+