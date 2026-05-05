Mehr: в порту на юге Ирана загорелись четыре лодки

В порту Дейер на юге Ирана загорелись несколько судов. Как сообщает агентство Mehr, пожар охватил четыре лодки, одна из них практически потушена. Причина возгорания пока неизвестна, ее установят после ликвидации огня.
Накануне иранские военные произвели предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, американские эсминцы попытались пройти через пролив и проигнорировали первоначальное предупреждение. После этого иранские силы открыли предупредительный огонь.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на военные корабли США. Хозяин Белого дома заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли».
Как писал KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Во время диалога стороны назвали недоверие к США главным препятствием на пути выработки мирных договоренностей.