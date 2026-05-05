Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: в порту на юге Ирана загорелись четыре лодки

В порту на юге Ирана произошел пожар, причина возгорания пока не установлена.

Источник: Комсомольская правда

В порту Дейер на юге Ирана загорелись несколько судов. Как сообщает агентство Mehr, пожар охватил четыре лодки, одна из них практически потушена. Причина возгорания пока неизвестна, ее установят после ликвидации огня.

Накануне иранские военные произвели предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, американские эсминцы попытались пройти через пролив и проигнорировали первоначальное предупреждение. После этого иранские силы открыли предупредительный огонь.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на военные корабли США. Хозяин Белого дома заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли».

Как писал KP.RU, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Во время диалога стороны назвали недоверие к США главным препятствием на пути выработки мирных договоренностей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше