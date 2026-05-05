Один авиарейс отменили и три задержали в Нижнем Новгороде

Аэропорт Нижнего Новгорода по-прежнему испытывает трудности с приемом и отправлением воздушных судов. Эта информация доступна на электронном табло аэропорта имени Чкалова.
По состоянию на 6:50 утра 5 мая, три рейса ожидают своего вылета с задержкой, а один рейс был аннулирован. Так, задерживаются вылеты в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Москву. Рейс же в Санкт-Петербург, который изначально должен был состояться вечером 2 мая, а затем был перенесен, теперь полностью отменен.
Ранее пассажиров отмененного нижегородского рейса доставили на автобусах в Москву.