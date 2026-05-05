Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.
Она отметила, что в преддверии празднования Дня Победы фиксируется рост активности мошенников. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной.
«Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 мая», — сказала она.
Шляпина добавила, что для придания легенде достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить «вручение».
По словам юриста, главная цель схемы — кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных и СНИЛС. В дальнейшем эти сведения используются для получения доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».
«Захватив контроль над личным кабинетом, преступники могут распоряжаться сбережениями жертвы, оформлять кредиты и совершать другие юридически значимые действия от её имени», — отметила она.
Кроме того, по ее словам, мошенники под видом социальных работников или сотрудников фондов могут выманивать у граждан данные банковских карт для якобы начисления «праздничных» выплат.