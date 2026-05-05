Мошенники обещают пенсионерам памятные медали к 9 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.