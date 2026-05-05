Онищенко назвал смертность от вспыхнувшего на круизном судне хантавируса

Источник: РБК

Хантавирусы в последний раз проявлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае, смертность от них в среднем составляет 12%. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью «РИА Новости».

По словам эксперта, хантавирусы (ортохантавирусы) включают 41 штамм и вызывают кардиопульмональный синдром с развитием сердечно-легочной недостаточности. Заражение происходит при контакте с грызунами и их выделениями, чаще через вдыхание пыли в закрытых помещениях.

Передача вируса от человека к человеку, по его словам, затруднена.

Ранее на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка острого респираторного синдрома, вызванного хантавирусом. Три пассажира погибли, еще один находится в реанимации. Лайнер вышел из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. На борту находились около 170 пассажиров и примерно 70 членов экипажа.

Среди членов экипажа — один гражданин России и пять граждан Украины. Среди пассажиров — восемь граждан Нидерландов, а также граждане Испании, Франции, Великобритании, США и ряда других стран.

Сейчас MV Hondius стоит на якоре у побережья Кабо-Верде. Власти страны заявили о подготовке мер безопасности, включая возможную эвакуацию пациентов самолетом.

