Хантавирусы дают жар и кровотечения — Онищенко оценил риск

Хантавирусы проявляются температурой, ознобом, головной и мышечной болью, покраснением лица и геморрагическим синдромом. Заболевание, как правило, протекает в легкой форме.
Отмечается, что при геморрагическом синдроме повышается проницаемость сосудов и возможны кровотечения. Несмотря на это, распространение инфекции между людьми ограничено и не вызывает серьезных опасений, сообщил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Очаги хантавирусов присутствуют в России, в том числе на юге европейской части страны, например в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось о случаях заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. По имеющимся данным, погибли не менее трех человек, еще трое заразились, один из них находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.
