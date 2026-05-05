Красноярцы отсудили у организатора несостоявшегося фестиваля 720 тысяч

Фестиваль должен был пройти в конце августа 2025 года.

В Красноярске 34 разочарованных зрителя отсудили у предпринимателя более 720 тысяч рублей за несостоявшийся фестиваль. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

30 августа 2025 года в городе должен был пройти «Summer Global Festival», но в последний момент организаторы перенесли событие — сменили и дату (на лето 2026-го), и площадку.

Покупатели билетов попытались вернуть деньги за несостоявшуюся услугу, но их просьбы проигнорировали. Люди начали жаловаться в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили групповой иск в защиту 33 потребителей, а в процессе разбирательства к ним присоединился ещё один пострадавший.

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу 34 граждан:

220 695 рублей — стоимость неоказанной услуги;

220 695 рублей — неустойку за просрочку возврата;

248 249 рублей — штраф за отказ добровольно удовлетворить требования;

34 000 рублей — компенсацию морального вреда.

Решение вступило в силу 30 апреля 2026 года.

