Красноярцы отсудили у организатора несостоявшегося фестиваля 720 тысяч

В Красноярске 34 разочарованных зрителя отсудили у предпринимателя более 720 тысяч рублей за несостоявшийся фестиваль. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
30 августа 2025 года в городе должен был пройти «Summer Global Festival», но в последний момент организаторы перенесли событие — сменили и дату (на лето 2026-го), и площадку.
Покупатели билетов попытались вернуть деньги за несостоявшуюся услугу, но их просьбы проигнорировали. Люди начали жаловаться в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили групповой иск в защиту 33 потребителей, а в процессе разбирательства к ним присоединился ещё один пострадавший.
Суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу 34 граждан:
220 695 рублей — стоимость неоказанной услуги;
220 695 рублей — неустойку за просрочку возврата;
248 249 рублей — штраф за отказ добровольно удовлетворить требования;
34 000 рублей — компенсацию морального вреда.
Решение вступило в силу 30 апреля 2026 года.
