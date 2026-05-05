Антициклон «Винфрид» принесет в Беларусь жару до +30

Белгидромет предупредил белорусов о приходе антициклона «Винфрид» и жаре +30.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь придет жара до +30 градусов благодаря антициклону «Винфрид», сообщили в Белгидромет.

Так, июльские температуры термометры покажут во вторник, 5 мая. Днем на большей части территории страны воздух прогреется от +21 до +27 тепла, а жарче всего будет в южных регионах — до +30 градусов.

— Погоду, которая соответствует июльской, принес на территорию республики антициклон «Винфрид», — пояснили синоптики.

При этом вместе с жаркими температурами есть вероятность осадков и даже гроз в некоторых районах.

Не обойдется без осадков и в среду, 6 мая. Кроме того, в середине недели прогнозируется усиление ветра. В ночные часы 6 мая — от +8 до +15, а днем снова жаркие от +22 до +29 градусов.

— Во второй половине недели начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями, грозами, порывистым ветром, — подытожили в Белгидромете.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, что будет с погодой в Беларуси после резкой жары в первые дни мая: ждет резкий откат от +27 до 0.

Тем временем энтомологи прогнозируют массовый вылет кровососущих мошек в Беларуси.

И стало известно, что произошло в Бресте, где слышали громкий звук поздно вечером 4 мая.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
