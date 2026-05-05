Антициклон «Винфрид» принесет в Беларусь жару до +30

В Беларусь придет жара до +30 градусов благодаря антициклону «Винфрид», сообщили в Белгидромет.
Так, июльские температуры термометры покажут во вторник, 5 мая. Днем на большей части территории страны воздух прогреется от +21 до +27 тепла, а жарче всего будет в южных регионах — до +30 градусов.
— Погоду, которая соответствует июльской, принес на территорию республики антициклон «Винфрид», — пояснили синоптики.
При этом вместе с жаркими температурами есть вероятность осадков и даже гроз в некоторых районах.
Не обойдется без осадков и в среду, 6 мая. Кроме того, в середине недели прогнозируется усиление ветра. В ночные часы 6 мая — от +8 до +15, а днем снова жаркие от +22 до +29 градусов.
— Во второй половине недели начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями, грозами, порывистым ветром, — подытожили в Белгидромете.
