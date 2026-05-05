Губернатор поручил предотвратить отключения газа в Самарской области

В правительстве Самарской области на оперативном совещании 4 мая обсудили вопрос отключения газа, с которым столкнулись жители ряда домов. Ранее газовики объясняли, что подачу газа приостанавливают, если есть проблемы с вентиляцией или газовым оборудованием. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что безопасность людей, несомненно, должна быть в приоритете.