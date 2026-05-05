Смерть пятерых человек на пожаре в Выксе заинтересовала прокуратуру и СК

Правоохранительные органы Нижегородской области проводят проверку по факту возгорания в городе Выкса, в результате которого скончались пятеро человек. Информация об этом была предоставлена пресс-службой прокуратуры Нижегородской области.
Напомним, что трагический пожар случился в ночь на 5 мая в жилом здании частного сектора, расположенном на улице Челюскина. Жертвами стали трое взрослых и двое несовершеннолетних. По этому инциденту возбуждено уголовное дело.
Специалисты устанавливают все детали произошедшей трагедии. Процесс расследования уголовного дела находится под пристальным вниманием областной прокуратуры.
Также СК взял ситуацию на контроль. В данный момент проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза, чтобы установить причины смерти и возгорания, как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в гибели ребенка в ДТП будут судить в Нижегородской области.