Смерть пятерых человек на пожаре в Выксе заинтересовала прокуратуру и СК

Жертвами пожара стали трое взрослых и двое несовершеннолетних.

Правоохранительные органы Нижегородской области проводят проверку по факту возгорания в городе Выкса, в результате которого скончались пятеро человек. Информация об этом была предоставлена пресс-службой прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, что трагический пожар случился в ночь на 5 мая в жилом здании частного сектора, расположенном на улице Челюскина. Жертвами стали трое взрослых и двое несовершеннолетних. По этому инциденту возбуждено уголовное дело.

Специалисты устанавливают все детали произошедшей трагедии. Процесс расследования уголовного дела находится под пристальным вниманием областной прокуратуры.

Также СК взял ситуацию на контроль. В данный момент проводится осмотр места происшествия и тел погибших. Назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза, чтобы установить причины смерти и возгорания, как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в гибели ребенка в ДТП будут судить в Нижегородской области.