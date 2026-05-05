Количество муниципальных округов в Хабаровском крае удвоилось

В Хабаровском крае преобразованы в округа ещё два муниципалитета. Статус обновили Тугуро-Чумиканский район и район имени Полины Осипенко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О преобразовании еще двух муниципальных районов в округа сообщили в соцсетях Законодательной Думы Хабаровского края. Ранее статус сменили Охотский и Бикинский муниципалитеты.
Предварительная работа продолжалась несколько месяцев. С жителями районов провели информационно-разъяснительные встречи, позже прошли публичные слушания, были утверждены планы мероприятий по объединению поселений.
Жители районов поддержали идею преобразования.
По словам председателя Собрания депутатов района имени Полины Осипенко Александра Еремина, главный акцент в преобразовании делается на повышение эффективности управления территорией путем концентрации ресурсов и оптимизации административной структуры.
В округах сохранятся прежние наименования населенных пунктов и административный центр, будут сформированы органы местного самоуправления, определена их структура.
Первого главу округа на пятилетний срок выберет Собрание депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором края.