Россиян предупредили о новой схеме мошенников

МВД: мошенники предлагают работу с клиентами с использованием личных аккаунтов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать им контакты откликнувшихся, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Соискателю предлагают простую работу — размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся “работодателю”. Что характерно, размещать объявления просят с личных аккаунтов», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве, обещанных денег соискатель не получает, а переписка с «работодателем» удаляется.

Правоохранители подчеркнули, что настоящая проблема данной схемы не в невыплаченном вознаграждении, а в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки.

«Такие “вакансии” — один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок», — отметили в ведомстве.

В МВД порекомендовали критически относиться к подобным предложениям — легальная работа не требует использования личных аккаунтов для размещения чужих объявлений и общения с клиентами.