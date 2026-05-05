В Хабаровске трамвай сбил ребёнка на Краснореченской улице

Несовершеннолетняя получила травмы в ДТП на трамвайных путях.

В Хабаровске за 4 мая 2026 зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, — сообщает Госавтоинспекция г. Хабаровска.

Инцидент произошёл 4 мая 2026 года около 11:20 на улице Краснореченской в районе дома № 76.

По данным Госавтоинспекции, водитель трамвая совершил наезд на пешехода, который переходил трамвайные пути справа налево по ходу движения транспорта.

В результате происшествия травмы получила девочка 2018 года рождения.

За рулём находился мужчина 1984 года рождения. У него категория водительского удостоверения «Tm», стаж вождения с 2015 года. По информации ведомства, водитель был трезв.

Обстоятельства происшествия уточняются.