В Хабаровске трамвай сбил ребёнка на Краснореченской улице

В Хабаровске за 4 мая 2026 зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, — сообщает Госавтоинспекция г. Хабаровска.
Инцидент произошёл 4 мая 2026 года около 11:20 на улице Краснореченской в районе дома № 76.
По данным Госавтоинспекции, водитель трамвая совершил наезд на пешехода, который переходил трамвайные пути справа налево по ходу движения транспорта.
В результате происшествия травмы получила девочка 2018 года рождения.
За рулём находился мужчина 1984 года рождения. У него категория водительского удостоверения «Tm», стаж вождения с 2015 года. По информации ведомства, водитель был трезв.
Обстоятельства происшествия уточняются.