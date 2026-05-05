В Хабаровском крае увеличили посевную площадь до 63,8 тыс. га

Посевная площадь в Хабаровском крае в 2026 году достигнет 63,8 тыс. га, что на 9,5 тыс. га больше уровня 2024 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Павел Сторожук на заседании президиума правительства региона, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из-за неблагоприятных погодных условий — дождей и заморозков в начале апреля — сев сдвинулся: на текущий момент засеяно лишь 465 га. Для выполнения плана аграрии рассматривают возможность переориентации на другие культуры. В посевной задействуют более тысячи единиц техники, которая будет работать в две смены.
Край полностью обеспечен семенами зерновых и сои, по картофелю и овощам обеспеченность составляет 92% и 98% соответственно. В рамках импортозамещения в регионе создают селекционный центр: в Комсомольском районе высадят 15 га семенного картофеля для получения около 500 т семян под следующий сезон.
Губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на необходимости снижения зависимости от привозной муки. В этом году совместно с Дальневосточным научно исследовательским институтом сельского хозяйства планируется высадить порядка 10 га пшеницы 1−2 класса для дальнейшей переработки в муку. Чтобы отработать технологию и получить стабильный результат, потребуется 2−3 года.
Кроме того, в крае развивают инфраструктуру хранения сельхозпродукции. В 2024 году отремонтировали три овощехранилища в районе имени Лазо и Хабаровском районе. На текущий год запланировано строительство оптово распределительного центра для овощей и картофеля мощностью 5 тыс. т.
