В Хабаровском крае увеличили посевную площадь до 63,8 тыс. га

Из-за неблагоприятных погодных условий — дождей и заморозков в начале апреля — сев сдвинулся: на текущий момент засеяно лишь 465 га. Для выполнения плана аграрии рассматривают возможность переориентации на другие культуры. В посевной задействуют более тысячи единиц техники, которая будет работать в две смены.