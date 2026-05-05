Определено топ-5 территорий по итогам голосования жителей Дона за благоустройство

Жители Ростовской области принимают активное участие в голосовании за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в этом году жителям региона предстоит выбрать один из 124 проектов, расположенных в 55 муниципальных образованиях. На выбор представлены проекты создания новых, современных набережных, детских и спортивных площадок, уютных скверов и парков, а также других общественных пространств.
Уже более 140 тысяч жителей Дона сделали свой выбор, проявив активность и заинтересованность в преображении территорий.
Наибольшее количество голосов на данный момент набрали пять объектов:
1. Парк «Молодежный» в Белокалитвинском районе (более 9 тысяч голосов);
2. Центральная площадь в селе Самарском Азовского района (более 5 тысяч);
3. Общественная территория в станице Новозолотовской Семикаракорского района (более 4,9 тысячи);
4. Пешеходная зона по пер. Кирова в Шахтах (более 4,7 тысячи);
5. Общественная территория в поселке Новозарянском Октябрьского района (более 4 тысяч).
Напомним, что Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, проходящее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», продлится до 12 июня. С каждым годом количество граждан, принимающих активное участие в выборе территорий, растет. За пять лет почти 2,5 млн жителей Дона приняли участие в голосовании.
«Всего за это время новый современный облик обрели порядка 230 территорий-победителей. Благодаря нацпроекту в нашем регионе появляются комфортные и безопасные места для отдыха и встреч, растёт активность населения, развиваются культурные и экономические инициативы, что в итоге повышает качество городской среды», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Добавим, отдать свой голос может каждый житель старше 14 лет на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», через чат-бот в Макс или с помощью волонтёров, сообщает управление информационной политики Правительства Ростовской области.