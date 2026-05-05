Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский музейный центр «Площадь Мира» остался без руководителя

Ольга Темникова покинула пост директора красноярского центра «Площадь Мира».

Источник: Комсомольская правда

4 мая стало известно, что директор музейного центра «Площадь Мира» в Красноярске Ольга Темникова покинула свой пост после почти трех лет работы в этой должности в связи с переездом в другой город. Она уволилась по собственному желанию незадолго до майских праздников.

Сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель по развитию Ульяна Белецкая. Новый директор будет назначен позже, с соблюдением всех необходимых для этого процедур. В настоящее время идет поиск наиболее подходящей кандидатуры для руководства центром.

Напомним, о назначении Темниковой 19 мая 2023 года сообщил министр культуры края Аркадий Зинов. Ранее она не имела отношения к музейному центру «Площадь мира». Экс-руководитель является выпускницей Сибирского федерального университета по направлению «история искусств». С 2016 года она работала в музее имени Сурикова, а с 2018 года вошла в правление Фонда целевого капитала музея.