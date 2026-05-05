В Красноярском крае мошенники втянули парня и школьницу в фейковую «спецоперацию ФСБ»

В Красноярском крае полицейские раскрыли мошенническую схему, жертвами которой стали 21-летний житель Красноярска и 15-летняя школьница из Норильска. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников госорганов, обманом вовлекли потерпевших в фиктивную «операцию ФСБ».
Первой жертвой аферистов стала 15-летняя девочка. Все началось со звонка лжекурьера и кода из СМС. После этого ее переключили на «сотрудницу Минцифры», а затем — на «представителя Росфинмониторинга».
21-летнему жителю Красноярска также позвонил мнимый курьер. «Обрабатывать» парня продолжила «сотрудница Росфинмониторинга» в соцсети, а позже — «специалист ФСБ».
«Мошенники использовали одинаковые приемы запугивания уголовной ответственностью якобы за дропперство или госизмену, требования полной секретности — “…если расскажешь кому‑то, тебя посадят”, — создания ощущения срочности и важности “операции”, демонстрации фальшивой доверенности на представителя недружественного государства и материалов уголовного дела», — рассказали в ГУ МВД России по региону.
Школьнице сообщили, что деньги и ювелирные украшения ее семьи необходимо проверить на «сомнительное происхождение». Во время видеозвонков девочка показала мошенникам 175,5 тыс. рублей наличными и драгоценности стоимостью около 2 млн рублей, а затем передала косметичку с ценностями неизвестному мужчине по кодовому слову «ананас».
Красноярцу же рассказали, что на его имя якобы оформлена доверенность на гражданина недружественной страны. Чтобы «доказать невиновность», он должен был сотрудничать с силовиками. По указанию кураторов молодой человек прилетел в Норильск, забрал у школьницы косметичку и обнаружил внутри деньги и украшения. Часть золота он успел сдать в ломбард, выручив около 290 тыс. рублей.
Когда парень находился в почтовом отделении и собирался перевести мошенникам 300 тыс. рублей, внимание на происходящее обратила сотрудница почты и вызвала полицию. Молодой человек сразу рассказал правоохранителям о полученном «задании».
Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.
Молодого человека задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас полицейские устанавливают организаторов схемы. В ГУ МВД сообщили, что в ближайшее время ювелирные изделия вернут семье школьницы.
