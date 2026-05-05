В Тамбове определили, как превратить графеновые наноленты в мощный антибиотик

По мнению ученого, результаты исследования открывают два ключевых направления для применения. С одной стороны, медицина получает потенциально новую рецептуру создания антибактериальных покрытий для катетеров, хирургических инструментов и больничных покрытий. С другой — это сигнал для экологов: при оценке безопасности наночастиц, которые неизбежно попадают в сточные воды, необходимо учитывать не только сам материал, но и его «оболочку» из ПАВ, иначе можно непреднамеренно нарушить баланс почвенных и водных микроорганизмов.