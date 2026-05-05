Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро жителей Прикамья обвиняются в создании преступного сообщества для сбыта наркотиков

ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам создания преступного сообщества с целью распространения наркотических средств и участия в нем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам создания преступного сообщества с целью распространения наркотических средств и участия в нем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пятеро жителей Прикамья обвиняются в сбыте через интернет наркотиков на территории Перми и Пермского края, Тюмени, Челябинска, Нижнего Тагила и Адлера. Ранее им было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Деятельность наркоторговцев была пресечена ГУ МВД России по Пермскому краю в сентябре 2025 года. В ходе обысков по месту жительства, личных досмотров, в обнаруженных тайниках и закладках, в гараже и на даче, используемых фигурантами для хранения, фасовки запрещенных веществ с целью сбыта, из незаконного оборота изъято более 7,5 кг наркотиков, среди которых мефедрон, кокаин, гашиш и производное N-метилэфедрона, а также 500 г прекурсоров, используемых для производства «зелья».

В настоящее время пятеро дилеров находятся под арестом, расследование уголовного дела продолжается.