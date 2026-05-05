В Прикамье УК выплатит почти 88 тысяч за потоп в квартире и замену батарей

Управляющая компания выплатит почти 88 тысяч рублей за потоп в кравртире и замену радиаторов, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Жительница Кизела неоднократно жаловалась в УК на протекание воды и ржавчину на старых батареях. Слесари осмотрели радиаторы и порекомендовали их заменить — они прослужили больше 60 лет. Женщина купила новые батареи и оплатила их установку специалистами той же УК.
16 сентября 2025 года квартиру затопило из-за утечки из радиаторов. Повреждения получили отделка, мебель и другое имущество. Эксперты оценили ущерб в 92 тысячи рублей. УК претензию проигнорировала, и собственница пошла в суд.
Первая инстанция частично возложила вину на саму женщину — за то, что заменила батареи без письменной заявки. Ей отказали в возмещении расходов на радиаторы и их установку. Иск удовлетворили частично: ответчика обязали выплатить ей 44 670 рублей.
Однако краевой суд встал на сторону пострадавшей: радиаторы — это общедомовое имущество, а их подключение силами УК — часть обслуживания дома. Суд обязал компанию выплатить 87 573 рубля ущерба и компенсировать расходы на покупку и установку батарей.