Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье УК выплатит почти 88 тысяч за потоп в квартире и замену батарей

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, однако краевой суд встал на сторону женщины.

Управляющая компания выплатит почти 88 тысяч рублей за потоп в кравртире и замену радиаторов, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Жительница Кизела неоднократно жаловалась в УК на протекание воды и ржавчину на старых батареях. Слесари осмотрели радиаторы и порекомендовали их заменить — они прослужили больше 60 лет. Женщина купила новые батареи и оплатила их установку специалистами той же УК.

16 сентября 2025 года квартиру затопило из-за утечки из радиаторов. Повреждения получили отделка, мебель и другое имущество. Эксперты оценили ущерб в 92 тысячи рублей. УК претензию проигнорировала, и собственница пошла в суд.

Первая инстанция частично возложила вину на саму женщину — за то, что заменила батареи без письменной заявки. Ей отказали в возмещении расходов на радиаторы и их установку. Иск удовлетворили частично: ответчика обязали выплатить ей 44 670 рублей.

Однако краевой суд встал на сторону пострадавшей: радиаторы — это общедомовое имущество, а их подключение силами УК — часть обслуживания дома. Суд обязал компанию выплатить 87 573 рубля ущерба и компенсировать расходы на покупку и установку батарей.