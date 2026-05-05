Создана программа для проектирования малотоннажных реакторов синтеза метанола

Для моделирования процессов синтеза сегодня чаще всего используют коммерческие программные комплексы, но они преимущественно рассчитаны на широкий круг инженерных задач, требуют значительных вычислительных ресурсов и не удобны для быстрых расчетов малотоннажных реакторов. Готовых отечественных инструментов, которые специально ориентированы на проектирование таких установок и успешно применяются, сейчас нет. В отличие от расчетов для крупных промышленных установок, где часто достаточно усредненных данных, малотоннажный реактор требует более детального анализа. Даже небольшие отклонения температуры или скорости потока могут заметно повлиять на объемы сырья на выходе. Разработанная пермскими учеными программа рассчитывает параметры процесса в разных точках установки и позволяет быстро сравнивать варианты конструкции и режимов работы.