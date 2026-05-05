Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кратковременные дожди и возможные локальные грозы ожидают москвичей во вторник, температура в столице поднимется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Днем сегодня (столичный — ред.) регион будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, вытянувшегося в широком направлении. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможно, локальные грозы», — рассказал агентству Леус.
Синоптик уточнил, что в столице сохраняется очень теплая погода — от плюс 24 до плюс 26 градусов — это значения середины лета.
«По области ожидается от 22 до 27 градусов тепла. Ветер западный, скорость его четыре-девять метров в секунду. При грозах ветер может быть порывистым», — подчеркнул Леус.
По его словам, давление в течение дня вторника будет меняться мало, оно ниже нормы. Барометры будут показывать 743 миллиметра ртутного столба.