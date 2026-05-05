«День Победы начинается с тебя»: Омск готовится отметить 81-ю годовщину Великой Победы

В городском пресс-центре рассказали о масштабной программе празднования 9 Мая
Главные события 9 Мая
9 мая на Сборной площади пройдет смотр войск Омского гарнизона и акция «Бессмертный полк». Праздничного салюта не будет. Основные торжества развернутся в Парке Победы, где состоится концертная программа «Одна страна, одна судьба, одна Великая Победа».
На основной территории парка будет реализован проект «Кино и музыка войны». В левой части парка будет зона «Кино войны», где будут воссозданы съемочные павильоны и кадры советских фильмов о войне. В правой части парка будет зона «Музыка войны», где каждый сможет спеть песни военных лет. Также будут работать площадки «Школа молодого бойца», лазертаг и выставка вооружения.
Спортивные традиции и культурные проекты
9 мая на стадионе «ДОСААФ» пройдет спортивно-технический праздник «Салют Победы». С 12 по 18 мая состоится легкоатлетический пробег «Неделя Победы».
По традиции 8 и 9 мая будет курсировать «Трамвай Победы» с концертами и чтением стихов. Вечером 8 мая и 9 мая омичи смогут совершить водную экскурсию на теплоходе «Москва-126» с праздничной программой.
Знаковые проекты департамента культуры
Директор департамента культуры Олег Федоренко рассказал о праздничных мероприятиях, фестивалях и всероссийских проектах, которые касаются детских школ искусств.
В этом году территория Омской крепости будет отдана силовым структурам и военным. В программе — выступления духовых оркестров, выставка пожарной техники и военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества».
Поздравление ветеранов
Сегодня в городе проживает 1070 ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их количество уменьшается. На сегодняшний день их осталось всего 24 человека. Многих поздравят на дому, а во дворе будет организован праздничный концерт.
Праздничные панно и мемориалы
В городе установят 220 праздничных панно и 130 флаговых конструкций. Все 40 мемориальных объектов приведут в порядок до 5 мая.
Безопасность превыше всего
В парке Победы будут организованы семь контрольно-пропускных пунктов, задействованы 24 сотрудника охраны и предусмотрено взаимодействие с МВД. Локации точек питания будут указаны на навигационных картах, а сами точки будут оснащены возможностью приготовления пищи на электричестве.