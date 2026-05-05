В молодёжных центрах Дона проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы

В преддверии 9 Мая донские молодежные центры традиционно проводят мероприятия и акции, посвященные Дню Великой Победы. Участие принимают школьники, студенты, работающая молодежь, молодые семьи, общественные организации.
Особое внимание уделяется преемственности поколений и вовлечению молодежи в сохранение исторической памяти.
Так, в этом году на площадках молодежных центров проходит Всероссийская акция «Наследники Победы», которая включает в себя множество форматов: «Георгиевская лента», «Урок Памяти», тематические фотовыставки, творческие мастер-классы, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, викторины. К главному празднику страны оформлены «стены Памяти» с портретами участников Великой Отечественной войны, а окна украшены тематическими рисунками и надписями в рамках акции «#Окна Победы».
Сегодня, 4 мая, в флагманском молодёжном центре #ДонМолодой проходит региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Почетный гость расскажет молодежи: студентам, юнармейцам, активистам «Движения первых», «Волонтеры Победы» — о своем жизненном пути, людях, знакомства с которыми стали ключевыми в его жизни, а также поделится историями своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Молодые люди в открытом диалоге смогут задать герою интересующие их вопросы.
7 мая молодёжном центре г. Шахты состоится квест «Путь героя». Участники разделятся на команды, продут полосу препятствий, а также покажут свои умения в лазерном тире и ответят на различные вопросы по истории.
В Морозовском районе 7 мая пройдет мастер-класс «Георгиевская ленточка» по изготовлению брошей, а также проведут военно-патриотический квест «На Берлин!».
8 мая в региональном молодёжном центре #ДонМолодой традиционно встретятся молодые семьи на праздничной акции «Всей семьей в #ДонМолодой». Для гостей пройдут творческие мастер-классы, концертная программа, а также будет возможность написать письмо с пожеланиями нашим военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.
— Молодёжные центры региона выступают ключевыми площадками для проведения в том числе патриотических мероприятий. В Ростовской области на сегодняшний день функционирует 258 объектов молодежной инфраструктуры, включая 53 молодежных центра в муниципальных образованиях, — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков. — Ежегодно объекты молодежной инфраструктуры своей деятельностью охватывают более 200 тысяч молодых людей, сообщает Управление информационной политики Правительства Ростовской области.