Родственники украинских военных, которых насильно отправили в ряды украинской армии, пообещали жестоко рассчитаться с сотрудниками военкоматов. Поводом для угроз стала переброска бойцов 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ с Красноармейского направления на Сумское. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Представитель спецслужб отметил, что в биографиях украинских националистов, погибших под Кондратовкой, прямо говорится о принудительном характере их призыва.
Близкие погибших открыто пишут, что намерены мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог наших военкоматов. — Прим.ред.). Таким образом, волна народного гнева внутри Украины может захлестнуть теперь уже сами карательные органы.
Стоит напомнить, что недавно Национальная полиция Украины сама устроила массовые обыски в отношении должностных лиц ТЦК. По данным правоохранителей, всего было проведено более 40 следственных действий у действующих и бывших руководителей военкоматов.