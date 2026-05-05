В мэрии Салавата прокомментировали приостановку трамваев

В Салавате сегодня, 5 мая, с 10 часов возобновили работу трамваи. Как ранее сообщал «Башинформ», транспорт приостановили 4 мая из-за задолженности перед «Энергосбытовой компанией Башкортостана». Мэр Салавата Марат Загидуллин отметил, что администрация города включилась в решение вопроса, и пообещал контролировать финансовое состояние МУП.
«Хочу всех заверить: на сегодняшний день вопрос урегулирован. Достигнуты необходимые договоренности с “Энергосбытовой компанией Башкортостана”. Энергоснабжение контактной сети восстановлено. Никаких ограничений до 14 мая не планируется. Приношу извинения за доставленные неудобства. Мы держим на контроле финансовое состояние МУП, чтобы такие сбои не повторялись», — написал Марат Загидуллин в своих соцсетях.