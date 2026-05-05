Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми запустили в работу городские фонтаны

До середины апреля все сооружения были законсервированы.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начали работать городские фонтаны — сейчас уже включены десять объектов. Они будут открыты для посетителей по будням с полудня до полуночи, а в выходные и праздничные дни — с утра до часа ночи. После праздников фонтаны временно закрывают на профилактику, а затем снова запускают вечером.

До середины апреля все сооружения были законсервированы, чтобы сохранить оборудование в холодный период. Перед запуском специалисты провели подготовку: очистили форсунки, установили насосы, заполнили системы водой и проверили работу звука. После этого прошли тестовые включения.

Отдельные фонтаны снова радуют жителей светомузыкальными представлениями. Шоу проходят вечером: у Театра-Театра — ежедневно ближе к 22:00, а у здания краевого парламента — позже вечером.