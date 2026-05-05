В Октябрьском районе Красноярска проверяют и штрафуют торговцев ягодами

С начала текущего года в Октябрьском районе краевого центра сотрудники полиции и работники административной комиссии провели уже 12 рейдов по местам незаконной торговли. Нелегальные точки продавцы организуют вдоль автомобильных дорог, около парковок и крупных магазинов. Нарушители чаще всего выявлялись по адресам: Мирошниченко, 6, Попова, 14, Киренского, 13, Вильского, 28д, Высотная, 1, Тотмина, 35, а также возле остановки «Строитель». Сообщили о нарушениях местные жители. Продажа свежих ягод осуществлялась непосредственно из автомобилей, при этом продавцы не предоставляли никаких документов на реализуемый товар. По фактам нарушений составлено 46 административных протоколов. Отдельные торговцы неоднократно за весну попадали в поле зрения правоохранителей. В администрации Октябрьского района красноярцам посоветовали воздержаться от приобретения продуктов с автомобильных лотков. Чаще всего эти ягоды, овощи и фрукты не сертифицированы, а сами продавцы работают без санитарных книжек. На физических лиц в таком случае налагается штраф до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — до 20 тысяч рублей", — отметила исполняющая обязанности руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина. Подобные рейды проводят каждую неделю. С начала года за несанкционированную торговлю в Октябрьском районе выписано штрафов в размере более 80 тысяч рублей.